Dagens Allbridge livepris er 0.074751 USD. Spor prisoppdateringer for ABR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ABR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Allbridge livepris er 0.074751 USD. Spor prisoppdateringer for ABR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ABR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ABR

ABR Prisinformasjon

ABR Offisiell nettside

ABR tokenomics

ABR Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Allbridge Logo

Allbridge Pris (ABR)

Ikke oppført

1 ABR til USD livepris:

$0.074751
$0.074751$0.074751
-0.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Allbridge (ABR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:11:08 (UTC+8)

Allbridge (ABR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.073225
$ 0.073225$ 0.073225
24 timer lav
$ 0.076778
$ 0.076778$ 0.076778
24 timer høy

$ 0.073225
$ 0.073225$ 0.073225

$ 0.076778
$ 0.076778$ 0.076778

$ 9.66
$ 9.66$ 9.66

$ 0.00778054
$ 0.00778054$ 0.00778054

+0.00%

-0.91%

+1.90%

+1.90%

Allbridge (ABR) sanntidsprisen er $0.074751. I løpet av de siste 24 timene har ABR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.073225 og et toppnivå på $ 0.076778, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ABR er $ 9.66, mens den rekordlave prisen er $ 0.00778054.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ABR endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -0.91% over 24 timer og +1.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Allbridge (ABR) Markedsinformasjon

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

--
----

$ 7.23M
$ 7.23M$ 7.23M

20.29M
20.29M 20.29M

96,780,127.0
96,780,127.0 96,780,127.0

Nåværende markedsverdi på Allbridge er $ 1.52M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ABR er 20.29M, med en total tilgang på 96780127.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.23M.

Allbridge (ABR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Allbridge til USD ble $ -0.00068796470696612.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Allbridge til USD ble $ +0.0050983545.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Allbridge til USD ble $ +0.0009176432.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Allbridge til USD ble $ -0.00408620070839582.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00068796470696612-0.91%
30 dager$ +0.0050983545+6.82%
60 dager$ +0.0009176432+1.23%
90 dager$ -0.00408620070839582-5.18%

Hva er Allbridge (ABR)

Allbridge is modular and expanding token bridge with on-chain consensus. It’s a simple, modern, and reliable way to transfer assets between blockchain networks. Allbridge mission is to make the blockchain world borderless and provide a tool to freely move assets between different networks. In the future it will evolve into a DAO-style multi-chain hub, establishing connections between the EVM and non-EVM networks.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Allbridge (ABR) Ressurs

Offisiell nettside

Allbridge Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Allbridge (ABR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Allbridge (ABR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Allbridge.

Sjekk Allbridgeprisprognosen nå!

ABR til lokale valutaer

Allbridge (ABR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Allbridge (ABR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ABR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Allbridge (ABR)

Hvor mye er Allbridge (ABR) verdt i dag?
Live ABR prisen i USD er 0.074751 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ABR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ABR til USD er $ 0.074751. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Allbridge?
Markedsverdien for ABR er $ 1.52M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ABR?
Den sirkulerende forsyningen av ABR er 20.29M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forABR ?
ABR oppnådde en ATH-pris på 9.66 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ABR?
ABR så en ATL-pris på 0.00778054 USD.
Hva er handelsvolumet til ABR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ABR er -- USD.
Vil ABR gå høyere i år?
ABR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ABR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:11:08 (UTC+8)

Allbridge (ABR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.