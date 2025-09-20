Allbridge (ABR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.073225 24 timer høy $ 0.076778 All Time High $ 9.66 Laveste pris $ 0.00778054 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) -0.91% Prisendring (7D) +1.90%

Allbridge (ABR) sanntidsprisen er $0.074751. I løpet av de siste 24 timene har ABR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.073225 og et toppnivå på $ 0.076778, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ABR er $ 9.66, mens den rekordlave prisen er $ 0.00778054.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ABR endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -0.91% over 24 timer og +1.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Allbridge (ABR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.52M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.23M Opplagsforsyning 20.29M Total forsyning 96,780,127.0

Nåværende markedsverdi på Allbridge er $ 1.52M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ABR er 20.29M, med en total tilgang på 96780127.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.23M.