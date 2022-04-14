All Will Retire (AWR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i All Will Retire (AWR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

All Will Retire (AWR) Informasjon AWR is a community of people bullish on themselves and that are aping their futures 💎🤲 until retirement. Rather than look inwardly to Crypto Twitter/crypto community to drive value to our holders we look outwardly to develop new age retail demographics that aren't inclined to crypto but rather ideals, values, and identity. AWR markets to this demographic to fulfill their emotional needs around their ideals, values, and identity. In other words we don't want to be a coin created off of a meme - we created AWR to be representative of the cultural fascination of the moment. We are the meme. We are the meme of so many rags to riches stories of others - or of those whose lives after better off because they embraced the "AWR lifestyle." Offisiell nettside: https://www.allwillretire.com/

All Will Retire (AWR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for All Will Retire (AWR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.80M $ 3.80M $ 3.80M Total forsyning: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M Sirkulerende forsyning: $ 964.59M $ 964.59M $ 964.59M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.94M $ 3.94M $ 3.94M All-time high: $ 0.01505533 $ 0.01505533 $ 0.01505533 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0039403 $ 0.0039403 $ 0.0039403 Lær mer om All Will Retire (AWR) pris

All Will Retire (AWR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak All Will Retire (AWR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AWR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AWR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AWRs tokenomics, kan du utforske AWR tokenets livepris!

