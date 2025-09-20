All Will Retire (AWR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0041347 $ 0.0041347 $ 0.0041347 24 timer lav $ 0.00475122 $ 0.00475122 $ 0.00475122 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0041347$ 0.0041347 $ 0.0041347 24 timer høy $ 0.00475122$ 0.00475122 $ 0.00475122 All Time High $ 0.01505533$ 0.01505533 $ 0.01505533 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.60% Prisendring (1D) -10.61% Prisendring (7D) -0.32% Prisendring (7D) -0.32%

All Will Retire (AWR) sanntidsprisen er $0.00424348. I løpet av de siste 24 timene har AWR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0041347 og et toppnivå på $ 0.00475122, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AWR er $ 0.01505533, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AWR endret seg med +0.60% i løpet av den siste timen, -10.61% over 24 timer og -0.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

All Will Retire (AWR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.24M$ 4.24M $ 4.24M Opplagsforsyning 964.59M 964.59M 964.59M Total forsyning 999,593,748.455614 999,593,748.455614 999,593,748.455614

Nåværende markedsverdi på All Will Retire er $ 4.09M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AWR er 964.59M, med en total tilgang på 999593748.455614. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.24M.