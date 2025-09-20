Dagens ALINA AI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ALINAINTEL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALINAINTEL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ALINA AI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ALINAINTEL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALINAINTEL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ALINA AI Pris (ALINAINTEL)

Ikke oppført

1 ALINAINTEL til USD livepris:

--
----
-1.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
ALINA AI (ALINAINTEL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:55:24 (UTC+8)

ALINA AI (ALINAINTEL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00194795
$ 0.00194795$ 0.00194795

$ 0
$ 0$ 0

+0.56%

-1.08%

-13.97%

-13.97%

ALINA AI (ALINAINTEL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ALINAINTEL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALINAINTEL er $ 0.00194795, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALINAINTEL endret seg med +0.56% i løpet av den siste timen, -1.08% over 24 timer og -13.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ALINA AI (ALINAINTEL) Markedsinformasjon

$ 16.41K
$ 16.41K$ 16.41K

--
----

$ 16.41K
$ 16.41K$ 16.41K

998.69M
998.69M 998.69M

998,690,543.310846
998,690,543.310846 998,690,543.310846

Nåværende markedsverdi på ALINA AI er $ 16.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALINAINTEL er 998.69M, med en total tilgang på 998690543.310846. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.41K.

ALINA AI (ALINAINTEL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ALINA AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ALINA AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ALINA AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ALINA AI til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.08%
30 dager$ 0+8.07%
60 dager$ 0-2.63%
90 dager$ 0--

Hva er ALINA AI (ALINAINTEL)

ALINA (Algorithmic Learning and Integrated Network Analytics) represents a quantum leap in market intelligence technology, designed to revolutionize how traders interact with and understand cryptocurrency markets. Operating as your 24/7 crypto insider, ALINA processes and analyzes thousands of signals per minute, helping predict trends before they go mainstream. By bridging the gap between blockchain transparency and market-moving information, ALINA transforms raw data into actionable intelligence, enabling traders to stay ahead of market movements and capitalize on opportunities before they become obvious to the masses.

Folk spør også: Andre spørsmål om ALINA AI (ALINAINTEL)

Hvor mye er ALINA AI (ALINAINTEL) verdt i dag?
Live ALINAINTEL prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ALINAINTEL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ALINAINTEL til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ALINA AI?
Markedsverdien for ALINAINTEL er $ 16.41K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ALINAINTEL?
Den sirkulerende forsyningen av ALINAINTEL er 998.69M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forALINAINTEL ?
ALINAINTEL oppnådde en ATH-pris på 0.00194795 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ALINAINTEL?
ALINAINTEL så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ALINAINTEL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ALINAINTEL er -- USD.
Vil ALINAINTEL gå høyere i år?
ALINAINTEL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ALINAINTEL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:55:24 (UTC+8)

ALINA AI (ALINAINTEL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

