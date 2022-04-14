Aliens (ALIENS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aliens (ALIENS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aliens (ALIENS) Informasjon Aliens is a new project on Solana where a new Alien language is created and inscribed into Solana blocks. A whole alien civilization lives on-chain. Roadmap: Translator for users holding 0.5% (will be adjusted as we progress) Chats inscribed into the Solana chain and Database for Inscription PDAs(Aliens Data) Redeem Aliens Planets Missions on-chain Mint Land on Planets Offisiell nettside: https://aliens.sh/ Kjøp ALIENS nå!

Aliens (ALIENS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aliens (ALIENS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.29K $ 11.29K $ 11.29K Total forsyning: $ 951.19M $ 951.19M $ 951.19M Sirkulerende forsyning: $ 951.19M $ 951.19M $ 951.19M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.29K $ 11.29K $ 11.29K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Aliens (ALIENS) pris

Aliens (ALIENS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aliens (ALIENS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ALIENS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ALIENS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ALIENSs tokenomics, kan du utforske ALIENS tokenets livepris!

ALIENS prisforutsigelse Vil du vite hvor ALIENS kan være på vei? Vår ALIENS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ALIENS tokenets prisforutsigelse nå!

