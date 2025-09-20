Aletheia (ALETHEIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00372867$ 0.00372867 $ 0.00372867 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -2.05% Prisendring (7D) -10.81% Prisendring (7D) -10.81%

Aletheia (ALETHEIA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ALETHEIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALETHEIA er $ 0.00372867, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALETHEIA endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -2.05% over 24 timer og -10.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aletheia (ALETHEIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 55.21K$ 55.21K $ 55.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 55.21K$ 55.21K $ 55.21K Opplagsforsyning 999.69M 999.69M 999.69M Total forsyning 999,690,885.149093 999,690,885.149093 999,690,885.149093

Nåværende markedsverdi på Aletheia er $ 55.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALETHEIA er 999.69M, med en total tilgang på 999690885.149093. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 55.21K.