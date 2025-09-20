Alchemix USD (ALUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.989817 $ 0.989817 $ 0.989817 24 timer lav $ 0.993107 $ 0.993107 $ 0.993107 24 timer høy 24 timer lav $ 0.989817$ 0.989817 $ 0.989817 24 timer høy $ 0.993107$ 0.993107 $ 0.993107 All Time High $ 2.13$ 2.13 $ 2.13 Laveste pris $ 0.060239$ 0.060239 $ 0.060239 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -0.20% Prisendring (7D) -0.30% Prisendring (7D) -0.30%

Alchemix USD (ALUSD) sanntidsprisen er $0.991026. I løpet av de siste 24 timene har ALUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.989817 og et toppnivå på $ 0.993107, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALUSD er $ 2.13, mens den rekordlave prisen er $ 0.060239.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALUSD endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -0.20% over 24 timer og -0.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Alchemix USD (ALUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.36M$ 14.36M $ 14.36M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.36M$ 14.36M $ 14.36M Opplagsforsyning 14.49M 14.49M 14.49M Total forsyning 14,487,630.90155497 14,487,630.90155497 14,487,630.90155497

Nåværende markedsverdi på Alchemix USD er $ 14.36M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALUSD er 14.49M, med en total tilgang på 14487630.90155497. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.36M.