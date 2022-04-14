Alaska Gold Rush (CARAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Alaska Gold Rush (CARAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Alaska Gold Rush (CARAT) Informasjon What is the project about? What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for? Offisiell nettside: https://alaskagoldrush.io/ Teknisk dokument: https://alaskagoldrush.io/pdf/Alaska-Gold-Rush-Whitepaper.pdf?1680960188 Kjøp CARAT nå!

Alaska Gold Rush (CARAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Alaska Gold Rush (CARAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 431.33K $ 431.33K $ 431.33K Total forsyning: $ 910.36M $ 910.36M $ 910.36M Sirkulerende forsyning: $ 886.95M $ 886.95M $ 886.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 442.72K $ 442.72K $ 442.72K All-time high: $ 0.03147683 $ 0.03147683 $ 0.03147683 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00048628 $ 0.00048628 $ 0.00048628 Lær mer om Alaska Gold Rush (CARAT) pris

Alaska Gold Rush (CARAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Alaska Gold Rush (CARAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CARAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CARAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CARATs tokenomics, kan du utforske CARAT tokenets livepris!

