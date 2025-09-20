Alaska Gold Rush (CARAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03147683$ 0.03147683 $ 0.03147683 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) +0.67% Prisendring (7D) -7.40% Prisendring (7D) -7.40%

Alaska Gold Rush (CARAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CARAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CARAT er $ 0.03147683, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CARAT endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, +0.67% over 24 timer og -7.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Alaska Gold Rush (CARAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 433.41K$ 433.41K $ 433.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 444.85K$ 444.85K $ 444.85K Opplagsforsyning 886.95M 886.95M 886.95M Total forsyning 910,362,230.8120544 910,362,230.8120544 910,362,230.8120544

Nåværende markedsverdi på Alaska Gold Rush er $ 433.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CARAT er 886.95M, med en total tilgang på 910362230.8120544. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 444.85K.