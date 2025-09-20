Alanyaspor Fan Token (ALA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04591554 $ 0.04591554 $ 0.04591554 24 timer lav $ 0.0466343 $ 0.0466343 $ 0.0466343 24 timer høy 24 timer lav $ 0.04591554$ 0.04591554 $ 0.04591554 24 timer høy $ 0.0466343$ 0.0466343 $ 0.0466343 All Time High $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 Laveste pris $ 0.02911178$ 0.02911178 $ 0.02911178 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) +0.27% Prisendring (7D) -1.88% Prisendring (7D) -1.88%

Alanyaspor Fan Token (ALA) sanntidsprisen er $0.04658494. I løpet av de siste 24 timene har ALA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04591554 og et toppnivå på $ 0.0466343, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALA er $ 2.09, mens den rekordlave prisen er $ 0.02911178.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALA endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, +0.27% over 24 timer og -1.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Alanyaspor Fan Token (ALA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 88.50K$ 88.50K $ 88.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 139.76K$ 139.76K $ 139.76K Opplagsforsyning 1.90M 1.90M 1.90M Total forsyning 3,000,000.0 3,000,000.0 3,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Alanyaspor Fan Token er $ 88.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALA er 1.90M, med en total tilgang på 3000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 139.76K.