Aladdin DAO (ALD) tokenomics

Aladdin DAO (ALD) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Aladdin DAO (ALD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Aladdin DAO (ALD) Informasjon

AladdinDAO is a decentralized network to shift crypto investments from venture capitalists to wisdom of crowds through collective value discovery. At AladdinDAO, a group of world class experts in DeFi known as the AladdinDAO Boule identifies the most promising DeFi projects and enables AladdinDAO community members to enjoy the returns of their liquidity mining programs. As a result, the protocol will help to reduce information asymmetry and optimize asset allocations for the DeFi space overall. Using a unique voting scheme, AladdinDAO hopes to identify, analyze, and provide quality DeFi projects to our community members. Boule Members earn AladdinDAO tokens (ALD) as results of their participation in the DAO.

Offisiell nettside:
https://aladdin.club/

Aladdin DAO (ALD) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aladdin DAO (ALD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 12.94M
$ 12.94M$ 12.94M
Total forsyning:
$ 149.99M
$ 149.99M$ 149.99M
Sirkulerende forsyning:
$ 149.83M
$ 149.83M$ 149.83M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 12.95M
$ 12.95M$ 12.95M
All-time high:
$ 1.37
$ 1.37$ 1.37
All-Time Low:
$ 0.01759207
$ 0.01759207$ 0.01759207
Nåværende pris:
$ 0.086347
$ 0.086347$ 0.086347

Aladdin DAO (ALD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Aladdin DAO (ALD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet ALD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange ALD tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår ALDs tokenomics, kan du utforske ALD tokenets livepris!

ALD prisforutsigelse

Vil du vite hvor ALD kan være på vei? Vår ALD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.