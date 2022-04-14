Aladdin DAO (ALD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aladdin DAO (ALD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aladdin DAO (ALD) Informasjon AladdinDAO is a decentralized network to shift crypto investments from venture capitalists to wisdom of crowds through collective value discovery. At AladdinDAO, a group of world class experts in DeFi known as the AladdinDAO Boule identifies the most promising DeFi projects and enables AladdinDAO community members to enjoy the returns of their liquidity mining programs. As a result, the protocol will help to reduce information asymmetry and optimize asset allocations for the DeFi space overall. Using a unique voting scheme, AladdinDAO hopes to identify, analyze, and provide quality DeFi projects to our community members. Boule Members earn AladdinDAO tokens (ALD) as results of their participation in the DAO. Offisiell nettside: https://aladdin.club/ Kjøp ALD nå!

Aladdin DAO (ALD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aladdin DAO (ALD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.94M $ 12.94M $ 12.94M Total forsyning: $ 149.99M $ 149.99M $ 149.99M Sirkulerende forsyning: $ 149.83M $ 149.83M $ 149.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.95M $ 12.95M $ 12.95M All-time high: $ 1.37 $ 1.37 $ 1.37 All-Time Low: $ 0.01759207 $ 0.01759207 $ 0.01759207 Nåværende pris: $ 0.086347 $ 0.086347 $ 0.086347 Lær mer om Aladdin DAO (ALD) pris

Aladdin DAO (ALD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aladdin DAO (ALD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ALD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ALD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ALDs tokenomics, kan du utforske ALD tokenets livepris!

ALD prisforutsigelse Vil du vite hvor ALD kan være på vei? Vår ALD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ALD tokenets prisforutsigelse nå!

