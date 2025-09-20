Aladdin DAO (ALD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.086533 24 timer lav $ 0.089394 24 timer høy All Time High $ 1.37 Laveste pris $ 0.01759207 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -1.89% Prisendring (7D) -13.31%

Aladdin DAO (ALD) sanntidsprisen er $0.087238. I løpet av de siste 24 timene har ALD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.086533 og et toppnivå på $ 0.089394, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALD er $ 1.37, mens den rekordlave prisen er $ 0.01759207.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALD endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -1.89% over 24 timer og -13.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aladdin DAO (ALD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.07M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.08M Opplagsforsyning 149.83M Total forsyning 149,991,806.3910929

Nåværende markedsverdi på Aladdin DAO er $ 13.07M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALD er 149.83M, med en total tilgang på 149991806.3910929. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.08M.