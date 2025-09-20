Akuma Inu (AKUMA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00134788$ 0.00134788 $ 0.00134788 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -2.84% Prisendring (7D) -8.27% Prisendring (7D) -8.27%

Akuma Inu (AKUMA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AKUMA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AKUMA er $ 0.00134788, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AKUMA endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -2.84% over 24 timer og -8.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Akuma Inu (AKUMA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 643.27K$ 643.27K $ 643.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 643.27K$ 643.27K $ 643.27K Opplagsforsyning 666.67B 666.67B 666.67B Total forsyning 666,666,666,666.0 666,666,666,666.0 666,666,666,666.0

Nåværende markedsverdi på Akuma Inu er $ 643.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AKUMA er 666.67B, med en total tilgang på 666666666666.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 643.27K.