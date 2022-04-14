Aki Network (AKI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aki Network (AKI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aki Network (AKI) Informasjon Aki is shaping Web3's most extensive data-driven influencer network -- pioneering the tracking of users' on-chain promotional contributions and mapping referral-based correlational graphs. We leverage influencers and data to support Web3 Scaling. Offisiell nettside: https://akiprotocol.io/ Teknisk dokument: https://aki-network.gitbook.io/aki-general-whitepaper/ Kjøp AKI nå!

Aki Network (AKI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aki Network (AKI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.09M $ 3.09M $ 3.09M Total forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.69B $ 1.69B $ 1.69B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.66M $ 3.66M $ 3.66M All-time high: $ 0.065411 $ 0.065411 $ 0.065411 All-Time Low: $ 0.00173722 $ 0.00173722 $ 0.00173722 Nåværende pris: $ 0.00182982 $ 0.00182982 $ 0.00182982 Lær mer om Aki Network (AKI) pris

Aki Network (AKI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aki Network (AKI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AKI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AKI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AKIs tokenomics, kan du utforske AKI tokenets livepris!

AKI prisforutsigelse Vil du vite hvor AKI kan være på vei? Vår AKI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AKI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!