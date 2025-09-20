Dagens Aki Network livepris er 0.00174849 USD. Spor prisoppdateringer for AKI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AKI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Aki Network livepris er 0.00174849 USD. Spor prisoppdateringer for AKI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AKI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om AKI

AKI Prisinformasjon

AKI teknisk dokument

AKI Offisiell nettside

AKI tokenomics

AKI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Aki Network Logo

Aki Network Pris (AKI)

Ikke oppført

1 AKI til USD livepris:

$0.00174849
$0.00174849$0.00174849
+0.30%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Aki Network (AKI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:49:07 (UTC+8)

Aki Network (AKI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.001741
$ 0.001741$ 0.001741
24 timer lav
$ 0.00177716
$ 0.00177716$ 0.00177716
24 timer høy

$ 0.001741
$ 0.001741$ 0.001741

$ 0.00177716
$ 0.00177716$ 0.00177716

$ 0.065411
$ 0.065411$ 0.065411

$ 0.00173722
$ 0.00173722$ 0.00173722

-0.13%

+0.31%

-0.09%

-0.09%

Aki Network (AKI) sanntidsprisen er $0.00174849. I løpet av de siste 24 timene har AKI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001741 og et toppnivå på $ 0.00177716, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AKI er $ 0.065411, mens den rekordlave prisen er $ 0.00173722.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AKI endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, +0.31% over 24 timer og -0.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aki Network (AKI) Markedsinformasjon

$ 2.95M
$ 2.95M$ 2.95M

--
----

$ 3.50M
$ 3.50M$ 3.50M

1.69B
1.69B 1.69B

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Aki Network er $ 2.95M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AKI er 1.69B, med en total tilgang på 2000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.50M.

Aki Network (AKI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Aki Network til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Aki Network til USD ble $ -0.0001042484.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Aki Network til USD ble $ -0.0012896404.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Aki Network til USD ble $ -0.005755235788471782.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.31%
30 dager$ -0.0001042484-5.96%
60 dager$ -0.0012896404-73.75%
90 dager$ -0.005755235788471782-76.69%

Hva er Aki Network (AKI)

Aki is shaping Web3's most extensive data-driven influencer network -- pioneering the tracking of users' on-chain promotional contributions and mapping referral-based correlational graphs. We leverage influencers and data to support Web3 Scaling.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Aki Network (AKI) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Aki Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Aki Network (AKI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Aki Network (AKI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Aki Network.

Sjekk Aki Networkprisprognosen nå!

AKI til lokale valutaer

Aki Network (AKI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Aki Network (AKI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AKI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Aki Network (AKI)

Hvor mye er Aki Network (AKI) verdt i dag?
Live AKI prisen i USD er 0.00174849 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AKI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AKI til USD er $ 0.00174849. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Aki Network?
Markedsverdien for AKI er $ 2.95M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AKI?
Den sirkulerende forsyningen av AKI er 1.69B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAKI ?
AKI oppnådde en ATH-pris på 0.065411 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AKI?
AKI så en ATL-pris på 0.00173722 USD.
Hva er handelsvolumet til AKI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AKI er -- USD.
Vil AKI gå høyere i år?
AKI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AKI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:49:07 (UTC+8)

Aki Network (AKI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.