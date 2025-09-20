Aki Network (AKI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.001741 24 timer høy $ 0.00177716 All Time High $ 0.065411 Laveste pris $ 0.00173722 Prisendring (1H) -0.13% Prisendring (1D) +0.31% Prisendring (7D) -0.09%

Aki Network (AKI) sanntidsprisen er $0.00174849. I løpet av de siste 24 timene har AKI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001741 og et toppnivå på $ 0.00177716, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AKI er $ 0.065411, mens den rekordlave prisen er $ 0.00173722.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AKI endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, +0.31% over 24 timer og -0.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aki Network (AKI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.95M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.50M Opplagsforsyning 1.69B Total forsyning 2,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Aki Network er $ 2.95M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AKI er 1.69B, med en total tilgang på 2000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.50M.