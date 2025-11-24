aixrp pris i dag

Sanntids aixrp (AIXRP) pris i dag er $ 0.00015777, med en 7.16% endring de siste 24 timene. Nåværende AIXRP til USD konverteringssats er $ 0.00015777 per AIXRP.

aixrp rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 46,354, med en sirkulerende forsyning på 293.80M AIXRP. I løpet av de siste 24 timene AIXRP har den blitt handlet mellom $ 0.00014723(laveste) og $ 0.00015891 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00198245, mens tidenes laveste notering var $ 0.00007097.

Kortsiktig har AIXRP beveget seg +0.73% i løpet av den siste timen og -4.32% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

aixrp (AIXRP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.35K$ 46.35K $ 46.35K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 157.77K$ 157.77K $ 157.77K Opplagsforsyning 293.80M 293.80M 293.80M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

