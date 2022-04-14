aiws (AIWS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i aiws (AIWS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

aiws (AIWS) Informasjon AIWS, the First AI-Led Cloud Computing Platform is revolutionizing the future by empowering autonomous AI agents to seamlessly collaborate, compute, and transact within a secure and decentralized ecosystem. Key innovations include AI-driven decentralized web services provisioning, the creation of an agentic protocol, autonomous agent-to-agent billing, and a robust agent-to-agent cloud computing framework. Offisiell nettside: https://www.aiwsdao.com Kjøp AIWS nå!

aiws (AIWS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for aiws (AIWS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 396.55K $ 396.55K $ 396.55K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 396.55K $ 396.55K $ 396.55K All-time high: $ 0.00773356 $ 0.00773356 $ 0.00773356 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00039534 $ 0.00039534 $ 0.00039534 Lær mer om aiws (AIWS) pris

aiws (AIWS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak aiws (AIWS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIWS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIWS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIWSs tokenomics, kan du utforske AIWS tokenets livepris!

AIWS prisforutsigelse Vil du vite hvor AIWS kan være på vei? Vår AIWS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AIWS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!