AIVeronica by Virtuals (AIV) Informasjon AIVeronica is the World's First and Largest AI Game Master. AIVeronica isn't just another AI agent - she is the architect of next-generation gaming. By fusing crowd-sourced gameplay data, adaptive deep learning, and token incentives, AIVeronica transforms static games into living, evolving universes where players and developers co-create the future acorss all game genres. Making Gaming Great Again together with AIVeronica! Offisiell nettside: https://app.virtuals.io/virtuals/19018

AIVeronica by Virtuals (AIV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AIVeronica by Virtuals (AIV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 812.23K Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 812.23K All-time high: $ 0.00705355 All-Time Low: $ 0.00081008 Nåværende pris: $ 0.00081196

AIVeronica by Virtuals (AIV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AIVeronica by Virtuals (AIV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIVs tokenomics, kan du utforske AIV tokenets livepris!

AIV prisforutsigelse Vil du vite hvor AIV kan være på vei? Vår AIV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

