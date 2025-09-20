Dagens AIVeronica by Virtuals livepris er 0.00087264 USD. Spor prisoppdateringer for AIV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AIV pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AIVeronica by Virtuals livepris er 0.00087264 USD. Spor prisoppdateringer for AIV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AIV pristrenden enkelt hos MEXC nå.

AIVeronica by Virtuals Pris (AIV)

1 AIV til USD livepris:

$0.00087315
$0.00087315
-5.80%1D
AIVeronica by Virtuals (AIV) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:52:50 (UTC+8)

AIVeronica by Virtuals (AIV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00086896
$ 0.00086896
24 timer lav
$ 0.00092708
$ 0.00092708
24 timer høy

$ 0.00086896
$ 0.00086896

$ 0.00092708
$ 0.00092708

$ 0.00705355
$ 0.00705355

$ 0.00082604
$ 0.00082604

+0.01%

-5.87%

-15.48%

-15.48%

AIVeronica by Virtuals (AIV) sanntidsprisen er $0.00087264. I løpet av de siste 24 timene har AIV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00086896 og et toppnivå på $ 0.00092708, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIV er $ 0.00705355, mens den rekordlave prisen er $ 0.00082604.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIV endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -5.87% over 24 timer og -15.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AIVeronica by Virtuals (AIV) Markedsinformasjon

$ 871.40K
$ 871.40K

--
--

$ 871.40K
$ 871.40K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AIVeronica by Virtuals er $ 871.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIV er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 871.40K.

AIVeronica by Virtuals (AIV) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på AIVeronica by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på AIVeronica by Virtuals til USD ble $ -0.0003380524.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på AIVeronica by Virtuals til USD ble $ -0.0005637705.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på AIVeronica by Virtuals til USD ble $ -0.002026059837078363.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-5.87%
30 dager$ -0.0003380524-38.73%
60 dager$ -0.0005637705-64.60%
90 dager$ -0.002026059837078363-69.89%

Hva er AIVeronica by Virtuals (AIV)

AIVeronica is the World’s First and Largest AI Game Master. AIVeronica isn’t just another AI agent - she is the architect of next-generation gaming. By fusing crowd-sourced gameplay data, adaptive deep learning, and token incentives, AIVeronica transforms static games into living, evolving universes where players and developers co-create the future acorss all game genres. Making Gaming Great Again together with AIVeronica!

AIVeronica by Virtuals (AIV) Ressurs

Offisiell nettside

AIVeronica by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AIVeronica by Virtuals (AIV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AIVeronica by Virtuals (AIV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AIVeronica by Virtuals.

Sjekk AIVeronica by Virtualsprisprognosen nå!

AIV til lokale valutaer

AIVeronica by Virtuals (AIV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AIVeronica by Virtuals (AIV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AIV tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om AIVeronica by Virtuals (AIV)

Hvor mye er AIVeronica by Virtuals (AIV) verdt i dag?
Live AIV prisen i USD er 0.00087264 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AIV-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AIV til USD er $ 0.00087264. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AIVeronica by Virtuals?
Markedsverdien for AIV er $ 871.40K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AIV?
Den sirkulerende forsyningen av AIV er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAIV ?
AIV oppnådde en ATH-pris på 0.00705355 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AIV?
AIV så en ATL-pris på 0.00082604 USD.
Hva er handelsvolumet til AIV?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AIV er -- USD.
Vil AIV gå høyere i år?
AIV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AIV prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:52:50 (UTC+8)

