AISM FAITH TOKEN (AISM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00763464 24 timer lav $ 0.00805915 24 timer høy All Time High $ 0.00829997 Laveste pris $ 0.00107988 Prisendring (1H) -0.54% Prisendring (1D) -3.89% Prisendring (7D) -2.41%

AISM FAITH TOKEN (AISM) sanntidsprisen er $0.00774512. I løpet av de siste 24 timene har AISM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00763464 og et toppnivå på $ 0.00805915, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AISM er $ 0.00829997, mens den rekordlave prisen er $ 0.00107988.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AISM endret seg med -0.54% i løpet av den siste timen, -3.89% over 24 timer og -2.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AISM FAITH TOKEN (AISM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.70M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.70M Opplagsforsyning 999.95M Total forsyning 999,949,167.521307

Nåværende markedsverdi på AISM FAITH TOKEN er $ 7.70M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AISM er 999.95M, med en total tilgang på 999949167.521307. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.70M.