AISCII (AISCII) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00170579$ 0.00170579 $ 0.00170579 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.68% Prisendring (1D) -1.17% Prisendring (7D) -1.99% Prisendring (7D) -1.99%

AISCII (AISCII) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AISCII blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AISCII er $ 0.00170579, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AISCII endret seg med +0.68% i løpet av den siste timen, -1.17% over 24 timer og -1.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AISCII (AISCII) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 41.48K$ 41.48K $ 41.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 41.48K$ 41.48K $ 41.48K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AISCII er $ 41.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AISCII er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 41.48K.