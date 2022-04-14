Airina Bolgur (BOLGUR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Airina Bolgur (BOLGUR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Airina Bolgur (BOLGUR) Informasjon It's all for kids! I am the real wife of Pavel Durov and 50% of telegram shares belong to me and my children (a meme token created about Irina Bolgur about the former wife of Pavel Durov, the founder of telegrams and The Open Network blockchain). 18 funders on The Open Network blockchain got impoverished and created a token through the GasPump platform We have gathered a community and will break into the TON Memelandia course Offisiell nettside: https://bolgur.ai/ Kjøp BOLGUR nå!

Airina Bolgur (BOLGUR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Airina Bolgur (BOLGUR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.39K $ 3.39K $ 3.39K Total forsyning: $ 992.40M $ 992.40M $ 992.40M Sirkulerende forsyning: $ 586.72M $ 586.72M $ 586.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.73K $ 5.73K $ 5.73K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Airina Bolgur (BOLGUR) pris

Airina Bolgur (BOLGUR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Airina Bolgur (BOLGUR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOLGUR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOLGUR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOLGURs tokenomics, kan du utforske BOLGUR tokenets livepris!

BOLGUR prisforutsigelse Vil du vite hvor BOLGUR kan være på vei? Vår BOLGUR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BOLGUR tokenets prisforutsigelse nå!

