Airina Bolgur (BOLGUR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.47% Prisendring (7D) -29.15%

Airina Bolgur (BOLGUR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BOLGUR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOLGUR er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOLGUR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.47% over 24 timer og -29.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Airina Bolgur (BOLGUR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.80K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.42K Opplagsforsyning 586.72M Total forsyning 992,398,299.6582713

Nåværende markedsverdi på Airina Bolgur er $ 3.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOLGUR er 586.72M, med en total tilgang på 992398299.6582713. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.42K.