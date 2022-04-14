AIRian (AIR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AIRian (AIR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AIRian (AIR) Informasjon Building the world's largest community by onboarding over 20 running and marathon event IPs onto Web3 through DePin/Sport-AI/Social-Fi Offisiell nettside: https://airian.io/ Teknisk dokument: https://airian.gitbook.io/airian-whitepaper Kjøp AIR nå!

AIRian (AIR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AIRian (AIR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 149.18M $ 149.18M $ 149.18M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.84M $ 8.84M $ 8.84M All-time high: $ 0.116475 $ 0.116475 $ 0.116475 All-Time Low: $ 0.00201988 $ 0.00201988 $ 0.00201988 Nåværende pris: $ 0.00883852 $ 0.00883852 $ 0.00883852 Lær mer om AIRian (AIR) pris

AIRian (AIR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AIRian (AIR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIRs tokenomics, kan du utforske AIR tokenets livepris!

AIR prisforutsigelse Vil du vite hvor AIR kan være på vei? Vår AIR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AIR tokenets prisforutsigelse nå!

