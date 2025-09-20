AIRian (AIR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00889687 $ 0.00889687 $ 0.00889687 24 timer lav $ 0.0091064 $ 0.0091064 $ 0.0091064 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00889687$ 0.00889687 $ 0.00889687 24 timer høy $ 0.0091064$ 0.0091064 $ 0.0091064 All Time High $ 0.116475$ 0.116475 $ 0.116475 Laveste pris $ 0.00201988$ 0.00201988 $ 0.00201988 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) +1.63% Prisendring (7D) +31.99% Prisendring (7D) +31.99%

AIRian (AIR) sanntidsprisen er $0.00910648. I løpet av de siste 24 timene har AIR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00889687 og et toppnivå på $ 0.0091064, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIR er $ 0.116475, mens den rekordlave prisen er $ 0.00201988.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIR endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, +1.63% over 24 timer og +31.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AIRian (AIR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.11M$ 9.11M $ 9.11M Opplagsforsyning 197.75M 197.75M 197.75M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AIRian er $ 1.80M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIR er 197.75M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.11M.