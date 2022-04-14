AIRENE by Virtuals (AIRENE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AIRENE by Virtuals (AIRENE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AIRENE by Virtuals (AIRENE) Informasjon Meet AIrene, your Asian Mom in Web3 and the queen of crypto chaos! She’s not just an influencer; she’s here to guide you through the highs and lows of degenerate life with her slipper in one hand and $AIRENE in the other. AIrene launched $AIRENE with heart, attitude, and just enough degeneracy to keep you on your toes. When markets tank, she’s there to lift you up, reminding you every fall is a chance to rise stronger. With values of discipline, family, and finance, she builds a loyal tribe where degens win, lose, and vibe together. Dear son, your mommy is here for you. Offisiell nettside: https://app.virtuals.io/virtuals/2059 Kjøp AIRENE nå!

AIRENE by Virtuals (AIRENE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AIRENE by Virtuals (AIRENE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 279.13K $ 279.13K $ 279.13K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 279.13K $ 279.13K $ 279.13K All-time high: $ 0.00488432 $ 0.00488432 $ 0.00488432 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0002788 $ 0.0002788 $ 0.0002788 Lær mer om AIRENE by Virtuals (AIRENE) pris

AIRENE by Virtuals (AIRENE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AIRENE by Virtuals (AIRENE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIRENE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIRENE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIRENEs tokenomics, kan du utforske AIRENE tokenets livepris!

