Aircoin pris i dag

Sanntids Aircoin (AIRCOIN) pris i dag er $ 0,00132294, med en 18,99% endring de siste 24 timene. Nåværende AIRCOIN til USD konverteringssats er $ 0,00132294 per AIRCOIN.

Aircoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1 325 094, med en sirkulerende forsyning på 998,50M AIRCOIN. I løpet av de siste 24 timene AIRCOIN har den blitt handlet mellom $ 0,00110136(laveste) og $ 0,0013391 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0,00257008, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har AIRCOIN beveget seg -0,91% i løpet av den siste timen og +77,20% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Aircoin (AIRCOIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1,33M$ 1,33M $ 1,33M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1,33M$ 1,33M $ 1,33M Opplagsforsyning 998,50M 998,50M 998,50M Total forsyning 998 499 935,050304 998 499 935,050304 998 499 935,050304

Nåværende markedsverdi på Aircoin er $ 1,33M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIRCOIN er 998,50M, med en total tilgang på 998499935.050304. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1,33M.