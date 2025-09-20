AIR3 AIRewardrop (AIR3) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00025199 $ 0.00025199 $ 0.00025199 24 timer lav $ 0.00027123 $ 0.00027123 $ 0.00027123 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00025199$ 0.00025199 $ 0.00025199 24 timer høy $ 0.00027123$ 0.00027123 $ 0.00027123 All Time High $ 0.00054046$ 0.00054046 $ 0.00054046 Laveste pris $ 0.00015815$ 0.00015815 $ 0.00015815 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -6.11% Prisendring (7D) -18.18% Prisendring (7D) -18.18%

AIR3 AIRewardrop (AIR3) sanntidsprisen er $0.00025445. I løpet av de siste 24 timene har AIR3 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00025199 og et toppnivå på $ 0.00027123, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIR3 er $ 0.00054046, mens den rekordlave prisen er $ 0.00015815.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIR3 endret seg med -- i løpet av den siste timen, -6.11% over 24 timer og -18.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AIR3 AIRewardrop (AIR3) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 247.00K$ 247.00K $ 247.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 247.00K$ 247.00K $ 247.00K Opplagsforsyning 970.72M 970.72M 970.72M Total forsyning 970,719,447.0232483 970,719,447.0232483 970,719,447.0232483

Nåværende markedsverdi på AIR3 AIRewardrop er $ 247.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIR3 er 970.72M, med en total tilgang på 970719447.0232483. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 247.00K.