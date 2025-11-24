Hva er 空气币 /

air coin (空气币 /) tokenomics Oppdag viktig innsikt i air coin (空气币 /), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

air coin (空气币 /) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for air coin (空气币 /), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 53.44K $ 53.44K $ 53.44K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 53.44K $ 53.44K $ 53.44K All-time high: $ 0.00703963 $ 0.00703963 $ 0.00703963 All-Time Low: $ 0.00002584 $ 0.00002584 $ 0.00002584 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om air coin (空气币 /) pris Kjøp 空气币 / nå!

air coin (空气币 /) Informasjon Offisiell nettside: https://x.com/i/communities/1950137937879806036

air coin (空气币 /) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak air coin (空气币 /) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 空气币 / tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 空气币 / tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 空气币 /s tokenomics, kan du utforske 空气币 / tokenets livepris!

空气币 / prisforutsigelse Vil du vite hvor 空气币 / kan være på vei? Vår 空气币 / prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se 空气币 / tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!