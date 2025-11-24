air coin pris i dag

Sanntids air coin (空气币 /) pris i dag er $ 0.00005411, med en 10.31% endring de siste 24 timene. Nåværende 空气币 / til USD konverteringssats er $ 0.00005411 per 空气币 /.

air coin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 55,972, med en sirkulerende forsyning på 1.00B 空气币 /. I løpet av de siste 24 timene 空气币 / har den blitt handlet mellom $ 0.00005576(laveste) og $ 0.00006238 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00703963, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002584.

Kortsiktig har 空气币 / beveget seg -3.72% i løpet av den siste timen og -14.67% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

air coin (空气币 /) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 55.97K$ 55.97K $ 55.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 55.97K$ 55.97K $ 55.97K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

