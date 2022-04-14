AIOS Foundation (AIOS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AIOS Foundation (AIOS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AIOS Foundation (AIOS) Informasjon Offisiell nettside: https://aios.foundation/ Teknisk dokument: https://docs.aios.foundation/aios-docs Kjøp AIOS nå!

AIOS Foundation (AIOS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AIOS Foundation (AIOS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 401.37K $ 401.37K $ 401.37K Total forsyning: $ 333.79M $ 333.79M $ 333.79M Sirkulerende forsyning: $ 333.79M $ 333.79M $ 333.79M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 401.37K $ 401.37K $ 401.37K All-time high: $ 0.18327 $ 0.18327 $ 0.18327 All-Time Low: $ 0.00090253 $ 0.00090253 $ 0.00090253 Nåværende pris: $ 0.0011924 $ 0.0011924 $ 0.0011924 Lær mer om AIOS Foundation (AIOS) pris

AIOS Foundation (AIOS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AIOS Foundation (AIOS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIOS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIOS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIOSs tokenomics, kan du utforske AIOS tokenets livepris!

AIOS prisforutsigelse Vil du vite hvor AIOS kan være på vei? Vår AIOS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AIOS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!