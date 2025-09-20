AIOS Foundation (AIOS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00116034 24 timer høy $ 0.00131812 All Time High $ 0.18327 Laveste pris $ 0.00090253 Prisendring (1H) -0.38% Prisendring (1D) +1.46% Prisendring (7D) -24.12%

AIOS Foundation (AIOS) sanntidsprisen er $0.00123131. I løpet av de siste 24 timene har AIOS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00116034 og et toppnivå på $ 0.00131812, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIOS er $ 0.18327, mens den rekordlave prisen er $ 0.00090253.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIOS endret seg med -0.38% i løpet av den siste timen, +1.46% over 24 timer og -24.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AIOS Foundation (AIOS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 411.55K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 411.55K Opplagsforsyning 333.79M Total forsyning 333,794,310.41

Nåværende markedsverdi på AIOS Foundation er $ 411.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIOS er 333.79M, med en total tilgang på 333794310.41. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 411.55K.