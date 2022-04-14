AInalyzr (AINAL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AInalyzr (AINAL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AInalyzr (AINAL) Informasjon Ainalyzr is a versatile and engaging platform designed to provide crypto traders with advanced tools and a fun, interactive environment. Powered by the Ainalyzr token, it offers real-time analysis of Solana-based tokens, gamified trading tools, and a space for users to explore market trends and make data-driven decisions. Ainalyzr merges functionality and entertainment, appealing to both seasoned and novice traders. Offisiell nettside: https://ainalyzr.io Kjøp AINAL nå!

AInalyzr (AINAL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AInalyzr (AINAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.86K $ 8.86K $ 8.86K Total forsyning: $ 941.32M $ 941.32M $ 941.32M Sirkulerende forsyning: $ 941.32M $ 941.32M $ 941.32M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.86K $ 8.86K $ 8.86K All-time high: $ 0.00178751 $ 0.00178751 $ 0.00178751 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om AInalyzr (AINAL) pris

AInalyzr (AINAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AInalyzr (AINAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AINAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AINAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AINALs tokenomics, kan du utforske AINAL tokenets livepris!

AINAL prisforutsigelse Vil du vite hvor AINAL kan være på vei? Vår AINAL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AINAL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!