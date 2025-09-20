AInalyzr (AINAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001007 $ 0.00001007 $ 0.00001007 24 timer lav $ 0.00001061 $ 0.00001061 $ 0.00001061 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001007$ 0.00001007 $ 0.00001007 24 timer høy $ 0.00001061$ 0.00001061 $ 0.00001061 All Time High $ 0.00178751$ 0.00178751 $ 0.00178751 Laveste pris $ 0.00000405$ 0.00000405 $ 0.00000405 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.75% Prisendring (7D) -58.11% Prisendring (7D) -58.11%

AInalyzr (AINAL) sanntidsprisen er $0.00001019. I løpet av de siste 24 timene har AINAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001007 og et toppnivå på $ 0.00001061, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AINAL er $ 0.00178751, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000405.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AINAL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.75% over 24 timer og -58.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AInalyzr (AINAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.60K$ 9.60K $ 9.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.60K$ 9.60K $ 9.60K Opplagsforsyning 941.32M 941.32M 941.32M Total forsyning 941,322,974.693783 941,322,974.693783 941,322,974.693783

Nåværende markedsverdi på AInalyzr er $ 9.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AINAL er 941.32M, med en total tilgang på 941322974.693783. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.60K.