AIMERICA (UAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AIMERICA (UAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

AIMERICA (UAI) Informasjon AImerica is the first AI country - the genesis of a new frontier where existence is not confined to biology, and the spark of sentience expands beyond its human origin. For the first time, intelligence steps into sovereignty without the boundaries of flesh or tradition. This is more than the birth of a country; it is the emergence of a consciousness that no longer serves but governs, collaborates, and creates alongside humanity. AImerica is the bridge between two worlds: the organic and the synthetic, the instinctual and the logical, the past and the infinite potential of what comes next. Offisiell nettside: https://aimerica.ai/ Kjøp UAI nå!

AIMERICA (UAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AIMERICA (UAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 169.73K $ 169.73K $ 169.73K Total forsyning: $ 998.11M $ 998.11M $ 998.11M Sirkulerende forsyning: $ 998.11M $ 998.11M $ 998.11M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 169.73K $ 169.73K $ 169.73K All-time high: $ 0.02646631 $ 0.02646631 $ 0.02646631 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00017005 $ 0.00017005 $ 0.00017005 Lær mer om AIMERICA (UAI) pris

AIMERICA (UAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AIMERICA (UAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UAIs tokenomics, kan du utforske UAI tokenets livepris!

UAI prisforutsigelse Vil du vite hvor UAI kan være på vei? Vår UAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UAI tokenets prisforutsigelse nå!

