AIMERICA (UAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.02646631 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.05% Prisendring (7D) +15.08%

AIMERICA (UAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har UAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UAI er $ 0.02646631, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.05% over 24 timer og +15.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AIMERICA (UAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 171.48K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 171.48K Opplagsforsyning 998.11M Total forsyning 998,105,946.097568

Nåværende markedsverdi på AIMERICA er $ 171.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UAI er 998.11M, med en total tilgang på 998105946.097568. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 171.48K.