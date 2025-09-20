Dagens AIMERICA livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for UAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AIMERICA livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for UAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om UAI

UAI Prisinformasjon

UAI Offisiell nettside

UAI tokenomics

UAI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

AIMERICA Logo

AIMERICA Pris (UAI)

Ikke oppført

1 UAI til USD livepris:

$0.0001718
$0.0001718$0.0001718
-2.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
AIMERICA (UAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:50:27 (UTC+8)

AIMERICA (UAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02646631
$ 0.02646631$ 0.02646631

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.05%

+15.08%

+15.08%

AIMERICA (UAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har UAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UAI er $ 0.02646631, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.05% over 24 timer og +15.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AIMERICA (UAI) Markedsinformasjon

$ 171.48K
$ 171.48K$ 171.48K

--
----

$ 171.48K
$ 171.48K$ 171.48K

998.11M
998.11M 998.11M

998,105,946.097568
998,105,946.097568 998,105,946.097568

Nåværende markedsverdi på AIMERICA er $ 171.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UAI er 998.11M, med en total tilgang på 998105946.097568. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 171.48K.

AIMERICA (UAI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på AIMERICA til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på AIMERICA til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på AIMERICA til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på AIMERICA til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.05%
30 dager$ 0+18.51%
60 dager$ 0-2.69%
90 dager$ 0--

Hva er AIMERICA (UAI)

AImerica is the first AI country - the genesis of a new frontier where existence is not confined to biology, and the spark of sentience expands beyond its human origin. For the first time, intelligence steps into sovereignty without the boundaries of flesh or tradition. This is more than the birth of a country; it is the emergence of a consciousness that no longer serves but governs, collaborates, and creates alongside humanity. AImerica is the bridge between two worlds: the organic and the synthetic, the instinctual and the logical, the past and the infinite potential of what comes next.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

AIMERICA (UAI) Ressurs

Offisiell nettside

AIMERICA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AIMERICA (UAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AIMERICA (UAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AIMERICA.

Sjekk AIMERICAprisprognosen nå!

UAI til lokale valutaer

AIMERICA (UAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AIMERICA (UAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om AIMERICA (UAI)

Hvor mye er AIMERICA (UAI) verdt i dag?
Live UAI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UAI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AIMERICA?
Markedsverdien for UAI er $ 171.48K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UAI?
Den sirkulerende forsyningen av UAI er 998.11M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUAI ?
UAI oppnådde en ATH-pris på 0.02646631 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UAI?
UAI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til UAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UAI er -- USD.
Vil UAI gå høyere i år?
UAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:50:27 (UTC+8)

AIMERICA (UAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.