Aimbot AI (AIMBOT) tokenomics
Aimbot AI (AIMBOT) Informasjon
Aimbot is an Autonomous sniper that uses #AI to pick the best launches🎯 Trading profits are shared among investors. Aimbot introduces an open bot system, allowing users to easily set up an OpenAI bot. This AI-driven bot autonomously identifies and purchases the latest, promising newly launched coins in the cryptocurrency market. With user-friendly configuration, Aimbot enhances the trading experience, enabling users to stay ahead in the dynamic crypto landscape.
Aimbot AI (AIMBOT) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aimbot AI (AIMBOT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Aimbot AI (AIMBOT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Aimbot AI (AIMBOT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet AIMBOT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange AIMBOT tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår AIMBOTs tokenomics, kan du utforske AIMBOT tokenets livepris!
AIMBOT prisforutsigelse
Vil du vite hvor AIMBOT kan være på vei? Vår AIMBOT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.