Aimbot AI (AIMBOT) Informasjon Aimbot is an Autonomous sniper that uses #AI to pick the best launches🎯 Trading profits are shared among investors. Aimbot introduces an open bot system, allowing users to easily set up an OpenAI bot. This AI-driven bot autonomously identifies and purchases the latest, promising newly launched coins in the cryptocurrency market. With user-friendly configuration, Aimbot enhances the trading experience, enabling users to stay ahead in the dynamic crypto landscape. Offisiell nettside: https://www.aim-bot.app/ Kjøp AIMBOT nå!

Aimbot AI (AIMBOT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aimbot AI (AIMBOT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.28K $ 8.28K $ 8.28K Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.28K $ 8.28K $ 8.28K All-time high: $ 20.93 $ 20.93 $ 20.93 All-Time Low: $ 0.0064149 $ 0.0064149 $ 0.0064149 Nåværende pris: $ 0.00827728 $ 0.00827728 $ 0.00827728 Lær mer om Aimbot AI (AIMBOT) pris

Aimbot AI (AIMBOT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aimbot AI (AIMBOT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIMBOT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIMBOT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIMBOTs tokenomics, kan du utforske AIMBOT tokenets livepris!

