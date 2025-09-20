Aimbot AI (AIMBOT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 20.93$ 20.93 $ 20.93 Laveste pris $ 0.0064149$ 0.0064149 $ 0.0064149 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Aimbot AI (AIMBOT) sanntidsprisen er $0.00823508. I løpet av de siste 24 timene har AIMBOT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIMBOT er $ 20.93, mens den rekordlave prisen er $ 0.0064149.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIMBOT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aimbot AI (AIMBOT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.24K$ 8.24K $ 8.24K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.24K$ 8.24K $ 8.24K Opplagsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Aimbot AI er $ 8.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIMBOT er 1.00M, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.24K.