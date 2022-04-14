Aiki (AIKI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aiki (AIKI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aiki (AIKI) Informasjon Aiki is a Solana-based protocol that turns a simple “guess-the-character” game into an on-chain engine for training a sovereign artificial-intelligence model. Players pay a small, rising fee to ask yes/no questions; 80 % of each round’s pool goes to the first correct guess, 10 % seeds the next pot, and 10 % flows into a DAO-controlled master pool that funds audits, bug bounties, and future development. Every fee transaction automatically buys and burns $AIKI, creating continuous deflation, while every interaction is recorded as immutable data that improves the AI. Staking $AIKI grants governance rights over game parameters, treasury use, and new product launches, giving the community full control of the ecosystem’s evolution. Offisiell nettside: https://aikigame.io/ Teknisk dokument: https://aiki.gitbook.io/aikis-diary Kjøp AIKI nå!

Aiki (AIKI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aiki (AIKI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 550.46K $ 550.46K $ 550.46K Total forsyning: $ 99.85M $ 99.85M $ 99.85M Sirkulerende forsyning: $ 99.85M $ 99.85M $ 99.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 550.31K $ 550.31K $ 550.31K All-time high: $ 0.01706637 $ 0.01706637 $ 0.01706637 All-Time Low: $ 0.00441864 $ 0.00441864 $ 0.00441864 Nåværende pris: $ 0.00551126 $ 0.00551126 $ 0.00551126 Lær mer om Aiki (AIKI) pris

Aiki (AIKI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aiki (AIKI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIKI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIKI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIKIs tokenomics, kan du utforske AIKI tokenets livepris!

AIKI prisforutsigelse Vil du vite hvor AIKI kan være på vei? Vår AIKI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AIKI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!