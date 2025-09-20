Aiki (AIKI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01706637$ 0.01706637 $ 0.01706637 Laveste pris $ 0.00441864$ 0.00441864 $ 0.00441864 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Aiki (AIKI) sanntidsprisen er $0.00551126. I løpet av de siste 24 timene har AIKI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIKI er $ 0.01706637, mens den rekordlave prisen er $ 0.00441864.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIKI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aiki (AIKI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 550.46K$ 550.46K $ 550.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 550.31K$ 550.31K $ 550.31K Opplagsforsyning 99.85M 99.85M 99.85M Total forsyning 99,852,556.913672 99,852,556.913672 99,852,556.913672

Nåværende markedsverdi på Aiki er $ 550.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIKI er 99.85M, med en total tilgang på 99852556.913672. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 550.31K.