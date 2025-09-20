AIGG ($AIGG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000918 $ 0.00000918 $ 0.00000918 24 timer lav $ 0.00000938 $ 0.00000938 $ 0.00000938 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00000918$ 0.00000918 $ 0.00000918 24 timer høy $ 0.00000938$ 0.00000938 $ 0.00000938 All Time High $ 0.01365984$ 0.01365984 $ 0.01365984 Laveste pris $ 0.00000617$ 0.00000617 $ 0.00000617 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.28% Prisendring (7D) +35.42% Prisendring (7D) +35.42%

AIGG ($AIGG) sanntidsprisen er $0.00000922. I løpet av de siste 24 timene har $AIGG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000918 og et toppnivå på $ 0.00000938, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $AIGG er $ 0.01365984, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000617.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $AIGG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.28% over 24 timer og +35.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AIGG ($AIGG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.22K$ 9.22K $ 9.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.22K$ 9.22K $ 9.22K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AIGG er $ 9.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $AIGG er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.22K.