Aidi Finance (AIDI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aidi Finance (AIDI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aidi Finance (AIDI) Informasjon Aidi Finance is a complete ecosystem of cryptoassets and utilities. We are bringing together complete Decentralised Finance solutions and integrating them with Blockchain gaming and NFTs. Aidi Finance ecosystem will have AIDI SWAP - A swap exchange , AIDI PlayFi - Gaming integrations with NFT, AIDI Craft - An NFT platform and AIDI Connect - An app in which the holders can track the growth of the $AIDI Tokens. Offisiell nettside: https://www.aidiverse.com/ Kjøp AIDI nå!

Aidi Finance (AIDI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aidi Finance (AIDI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 64.95K $ 64.95K $ 64.95K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 795.01M $ 795.01M $ 795.01M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 81.69K $ 81.69K $ 81.69K All-time high: $ 0.00196851 $ 0.00196851 $ 0.00196851 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Aidi Finance (AIDI) pris

Aidi Finance (AIDI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aidi Finance (AIDI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIDI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIDI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIDIs tokenomics, kan du utforske AIDI tokenets livepris!

AIDI prisforutsigelse Vil du vite hvor AIDI kan være på vei? Vår AIDI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AIDI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!