Aidi Finance (AIDI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00196851 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.09%

Aidi Finance (AIDI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AIDI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIDI er $ 0.00196851, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIDI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aidi Finance (AIDI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 64.95K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 81.69K Opplagsforsyning 795.01M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Aidi Finance er $ 64.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIDI er 795.01M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 81.69K.