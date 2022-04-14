aiDAOvc (AIDAOVC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i aiDAOvc (AIDAOVC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

aiDAOvc (AIDAOVC) Informasjon aiDAOvc is an Agent investment DAO where Sora, can auto-trade Solana tokens, learning from community input to refine her trading strategies. Profits from trades are airdropped to token holders, while Sora learns to identify trusted members of the DAO. Sora can auto-trade Solana tokens, learning from community input to refine her trading strategies. Profits from trades are airdropped to token holders. Offisiell nettside: https://aidao.vc/ Kjøp AIDAOVC nå!

aiDAOvc (AIDAOVC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for aiDAOvc (AIDAOVC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.16K $ 8.16K $ 8.16K Total forsyning: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Sirkulerende forsyning: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.16K $ 8.16K $ 8.16K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om aiDAOvc (AIDAOVC) pris

aiDAOvc (AIDAOVC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak aiDAOvc (AIDAOVC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIDAOVC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIDAOVC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIDAOVCs tokenomics, kan du utforske AIDAOVC tokenets livepris!

AIDAOVC prisforutsigelse Vil du vite hvor AIDAOVC kan være på vei? Vår AIDAOVC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

