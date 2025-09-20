aiDAOvc (AIDAOVC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00065228$ 0.00065228 $ 0.00065228 Laveste pris $ 0.0000050$ 0.0000050 $ 0.0000050 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -4.19% Prisendring (7D) -4.19%

aiDAOvc (AIDAOVC) sanntidsprisen er $0.00000816. I løpet av de siste 24 timene har AIDAOVC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIDAOVC er $ 0.00065228, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000050.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIDAOVC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

aiDAOvc (AIDAOVC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.16K$ 8.16K $ 8.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.16K$ 8.16K $ 8.16K Opplagsforsyning 999.83M 999.83M 999.83M Total forsyning 999,832,491.034652 999,832,491.034652 999,832,491.034652

Nåværende markedsverdi på aiDAOvc er $ 8.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIDAOVC er 999.83M, med en total tilgang på 999832491.034652. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.16K.