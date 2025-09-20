AicroStrategy (AISTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.254957 $ 0.254957 $ 0.254957 24 timer lav $ 0.262116 $ 0.262116 $ 0.262116 24 timer høy 24 timer lav $ 0.254957$ 0.254957 $ 0.254957 24 timer høy $ 0.262116$ 0.262116 $ 0.262116 All Time High $ 0.583765$ 0.583765 $ 0.583765 Laveste pris $ 0.174499$ 0.174499 $ 0.174499 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +0.29% Prisendring (7D) -25.22% Prisendring (7D) -25.22%

AicroStrategy (AISTR) sanntidsprisen er $0.255688. I løpet av de siste 24 timene har AISTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.254957 og et toppnivå på $ 0.262116, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AISTR er $ 0.583765, mens den rekordlave prisen er $ 0.174499.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AISTR endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.29% over 24 timer og -25.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AicroStrategy (AISTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 255.69K$ 255.69K $ 255.69K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 255.69K$ 255.69K $ 255.69K Opplagsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AicroStrategy er $ 255.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AISTR er 1.00M, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 255.69K.