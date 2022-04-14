AICM Marketplace (AICM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AICM Marketplace (AICM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AICM Marketplace (AICM) Informasjon AICM is an AI-powered, blockchain-driven marketplace redefining e-commerce. Starting with custom apparel, we enable creators and vendors to trade and scale whatever they want with transparency and security. Our mission is to revolutionize commerce by merging cutting-edge AI tools with decentralized blockchain technology, paving the way for the future of global trade. The $AICM token powers our AI-driven, blockchain-backed marketplace, enabling seamless transactions, rewards, and exclusive benefits. Offisiell nettside: https://aicm.store/

AICM Marketplace (AICM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AICM Marketplace (AICM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 327.56K Total forsyning: $ 200.00M Sirkulerende forsyning: $ 200.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 327.56K All-time high: $ 0.04414665 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.0016359

AICM Marketplace (AICM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AICM Marketplace (AICM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AICM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AICM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AICMs tokenomics, kan du utforske AICM tokenets livepris!

AICM prisforutsigelse Vil du vite hvor AICM kan være på vei? Vår AICM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

