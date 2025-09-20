Dagens AICM Marketplace livepris er 0.00187131 USD. Spor prisoppdateringer for AICM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AICM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AICM Marketplace livepris er 0.00187131 USD. Spor prisoppdateringer for AICM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AICM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

AICM Marketplace Pris (AICM)

1 AICM til USD livepris:

$0.00187131
$0.00187131$0.00187131
-1.60%1D
AICM Marketplace (AICM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:30:39 (UTC+8)

AICM Marketplace (AICM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00186958
$ 0.00186958$ 0.00186958
24 timer lav
$ 0.00190604
$ 0.00190604$ 0.00190604
24 timer høy

$ 0.00186958
$ 0.00186958$ 0.00186958

$ 0.00190604
$ 0.00190604$ 0.00190604

$ 0.04414665
$ 0.04414665$ 0.04414665

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.66%

-18.17%

-18.17%

AICM Marketplace (AICM) sanntidsprisen er $0.00187131. I løpet av de siste 24 timene har AICM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00186958 og et toppnivå på $ 0.00190604, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AICM er $ 0.04414665, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AICM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.66% over 24 timer og -18.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AICM Marketplace (AICM) Markedsinformasjon

$ 374.26K
$ 374.26K$ 374.26K

--
----

$ 374.26K
$ 374.26K$ 374.26K

200.00M
200.00M 200.00M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AICM Marketplace er $ 374.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AICM er 200.00M, med en total tilgang på 200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 374.26K.

AICM Marketplace (AICM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på AICM Marketplace til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på AICM Marketplace til USD ble $ -0.0006684197.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på AICM Marketplace til USD ble $ -0.0009456745.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på AICM Marketplace til USD ble $ -0.000628524607109958.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.66%
30 dager$ -0.0006684197-35.71%
60 dager$ -0.0009456745-50.53%
90 dager$ -0.000628524607109958-25.14%

Hva er AICM Marketplace (AICM)

AICM is an AI-powered, blockchain-driven marketplace redefining e-commerce. Starting with custom apparel, we enable creators and vendors to trade and scale whatever they want with transparency and security. Our mission is to revolutionize commerce by merging cutting-edge AI tools with decentralized blockchain technology, paving the way for the future of global trade. The $AICM token powers our AI-driven, blockchain-backed marketplace, enabling seamless transactions, rewards, and exclusive benefits.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

AICM Marketplace (AICM) Ressurs

AICM Marketplace Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AICM Marketplace (AICM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AICM Marketplace (AICM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AICM Marketplace.

Sjekk AICM Marketplaceprisprognosen nå!

AICM til lokale valutaer

AICM Marketplace (AICM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AICM Marketplace (AICM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AICM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om AICM Marketplace (AICM)

Hvor mye er AICM Marketplace (AICM) verdt i dag?
Live AICM prisen i USD er 0.00187131 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AICM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AICM til USD er $ 0.00187131. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AICM Marketplace?
Markedsverdien for AICM er $ 374.26K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AICM?
Den sirkulerende forsyningen av AICM er 200.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAICM ?
AICM oppnådde en ATH-pris på 0.04414665 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AICM?
AICM så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til AICM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AICM er -- USD.
Vil AICM gå høyere i år?
AICM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AICM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:30:39 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.