24-timers prisendringsintervall: $ 0.00186958 24 timer lav $ 0.00190604 24 timer høy All Time High $ 0.04414665 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.66% Prisendring (7D) -18.17%

AICM Marketplace (AICM) sanntidsprisen er $0.00187131. I løpet av de siste 24 timene har AICM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00186958 og et toppnivå på $ 0.00190604, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AICM er $ 0.04414665, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AICM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.66% over 24 timer og -18.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Markedsverdi $ 374.26K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 374.26K Opplagsforsyning 200.00M Total forsyning 200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AICM Marketplace er $ 374.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AICM er 200.00M, med en total tilgang på 200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 374.26K.