AICAT (AICAT) Informasjon AICAT simply involves AI + CAT dancing that’s gone viral all over tiktok and instagram reels. Cute & funny. The AICAT Coin project is likely a cryptocurrency or blockchain-based initiative that have gained attention due to its viral nature, possibly leveraging artificial intelligence (AI) and blockchain technology. AICAT Project relies on attention of degens. It is revolutionizing the way AI and cryptocurrency interact, merging the best of both worlds into one innovative digital asset. Offisiell nettside: https://aidancingcat.xyz/ Kjøp AICAT nå!

AICAT (AICAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AICAT (AICAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.79K $ 19.79K $ 19.79K Total forsyning: $ 996.42M $ 996.42M $ 996.42M Sirkulerende forsyning: $ 996.42M $ 996.42M $ 996.42M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.79K $ 19.79K $ 19.79K All-time high: $ 0.00110116 $ 0.00110116 $ 0.00110116 All-Time Low: $ 0.00000995 $ 0.00000995 $ 0.00000995 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om AICAT (AICAT) pris

AICAT (AICAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AICAT (AICAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AICAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AICAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AICATs tokenomics, kan du utforske AICAT tokenets livepris!

