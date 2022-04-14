AICAT (AICAT) tokenomics

AICAT (AICAT) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i AICAT (AICAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

AICAT (AICAT) Informasjon

AICAT simply involves AI + CAT dancing that’s gone viral all over tiktok and instagram reels. Cute & funny. The AICAT Coin project is likely a cryptocurrency or blockchain-based initiative that have gained attention due to its viral nature, possibly leveraging artificial intelligence (AI) and blockchain technology. AICAT Project relies on attention of degens. It is revolutionizing the way AI and cryptocurrency interact, merging the best of both worlds into one innovative digital asset.

Offisiell nettside:
https://aidancingcat.xyz/

AICAT (AICAT) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AICAT (AICAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 19.79K
$ 19.79K$ 19.79K
Total forsyning:
$ 996.42M
$ 996.42M$ 996.42M
Sirkulerende forsyning:
$ 996.42M
$ 996.42M$ 996.42M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 19.79K
$ 19.79K$ 19.79K
All-time high:
$ 0.00110116
$ 0.00110116$ 0.00110116
All-Time Low:
$ 0.00000995
$ 0.00000995$ 0.00000995
Nåværende pris:
$ 0
$ 0$ 0

AICAT (AICAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak AICAT (AICAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet AICAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange AICAT tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår AICATs tokenomics, kan du utforske AICAT tokenets livepris!

AICAT prisforutsigelse

Vil du vite hvor AICAT kan være på vei? Vår AICAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.