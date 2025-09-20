AICAT (AICAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00110116$ 0.00110116 $ 0.00110116 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.57% Prisendring (7D) -9.38% Prisendring (7D) -9.38%

AICAT (AICAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AICAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AICAT er $ 0.00110116, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AICAT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.57% over 24 timer og -9.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AICAT (AICAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.71K$ 21.71K $ 21.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.71K$ 21.71K $ 21.71K Opplagsforsyning 996.42M 996.42M 996.42M Total forsyning 996,419,762.187111 996,419,762.187111 996,419,762.187111

Nåværende markedsverdi på AICAT er $ 21.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AICAT er 996.42M, med en total tilgang på 996419762.187111. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.71K.