Dagens AICAT livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for AICAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AICAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AICAT livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for AICAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AICAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om AICAT

AICAT Prisinformasjon

AICAT Offisiell nettside

AICAT tokenomics

AICAT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

AICAT Logo

AICAT Pris (AICAT)

Ikke oppført

1 AICAT til USD livepris:

--
----
-0.50%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
AICAT (AICAT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:54:55 (UTC+8)

AICAT (AICAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00110116
$ 0.00110116$ 0.00110116

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.57%

-9.38%

-9.38%

AICAT (AICAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AICAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AICAT er $ 0.00110116, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AICAT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.57% over 24 timer og -9.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AICAT (AICAT) Markedsinformasjon

$ 21.71K
$ 21.71K$ 21.71K

--
----

$ 21.71K
$ 21.71K$ 21.71K

996.42M
996.42M 996.42M

996,419,762.187111
996,419,762.187111 996,419,762.187111

Nåværende markedsverdi på AICAT er $ 21.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AICAT er 996.42M, med en total tilgang på 996419762.187111. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.71K.

AICAT (AICAT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på AICAT til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på AICAT til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på AICAT til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på AICAT til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.57%
30 dager$ 0+19.56%
60 dager$ 0-5.24%
90 dager$ 0--

Hva er AICAT (AICAT)

AICAT simply involves AI + CAT dancing that’s gone viral all over tiktok and instagram reels. Cute & funny. The AICAT Coin project is likely a cryptocurrency or blockchain-based initiative that have gained attention due to its viral nature, possibly leveraging artificial intelligence (AI) and blockchain technology. AICAT Project relies on attention of degens. It is revolutionizing the way AI and cryptocurrency interact, merging the best of both worlds into one innovative digital asset.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

AICAT (AICAT) Ressurs

Offisiell nettside

AICAT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AICAT (AICAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AICAT (AICAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AICAT.

Sjekk AICATprisprognosen nå!

AICAT til lokale valutaer

AICAT (AICAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AICAT (AICAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AICAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om AICAT (AICAT)

Hvor mye er AICAT (AICAT) verdt i dag?
Live AICAT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AICAT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AICAT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AICAT?
Markedsverdien for AICAT er $ 21.71K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AICAT?
Den sirkulerende forsyningen av AICAT er 996.42M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAICAT ?
AICAT oppnådde en ATH-pris på 0.00110116 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AICAT?
AICAT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til AICAT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AICAT er -- USD.
Vil AICAT gå høyere i år?
AICAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AICAT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:54:55 (UTC+8)

AICAT (AICAT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.